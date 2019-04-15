"Реал" готов заплатить 70 миллионов евро за 21-летнего забивного серба

Представители мадридского "Реала" сообщили о намерении приобрести нападающего немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича. 21-летний серб стал для "Королевского клубка" приоритетной целью на ближайшее трансферное окно.

Стало известно о том, что спортивный директор мадридцев уже провел переговоры с футболистом. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Marca, в "Реале" трансферную стоимость игрока оценили в 70 миллионов евро. Главному тренеру клуба Зинедину Зидану одобрили покупку Йовича.

На минувшей неделе один из скаутов "сливочных" вживую просматривал сербского нападающего в игре ¼ финала между "Айнтрахтом" и португальской "Бенфикой". Игра завершилась поражением немецкого клуба, а Йович стал автором одного из двух голов своей команды.

Всего же в сезоне Йович сыграл 40 матчей, отметившись 25 голами.