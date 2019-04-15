Слежка за российскими подлодками сорвалась из-за британских моряков-наркоманов

Скандал в британском военно-морском флоте: моряки с атомной подводной лодки Talent попались на употреблении кокаина.

Подлодка должна была выйти в рейд 14 апреля, но за день до того члены экипажа успели посетить вечеринку, после которой семеро моряков не прошли тест на наркотики. Их уволили, а подлодку было решено оставить в порту. Как сообщает "Россия 24", в результате была сорвана операция по отслеживанию российских субмарин в Северном море.

Местная пресса отмечает, что это уже не первая неприятность с этой субмариной: четыре года назад это же подводное судно отправилось следить за русскими в Северное море, после чего столкнулось с айсбергом и едва не пошло ко дну.

Между тем это не первый случай с британскими моряками-наркоманами. Осенью 2017 года девять военных были уволены после положительного теста на наркотики. Также выяснилось, что они приводили на борт проституток и устраивали вечеринки.