На Украине появились билборды с затылком Порошенко и надписью "Конец"

На улицах ряда украинских городов в преддверии второго тура выборов президента появились очередные "креативные" плакаты. Их уже активно размечают в соцсетях интернет-пользователи.

На билбордах изображена часть затылка действующего главы государства – кандидата в президенты Украины Петра Порошенко и надпись: "Конец".



Плакаты, выполненные в стилистике избирательной кампании Порошенко, были замечены на улицах Днепра, Киева, Одессы, Харькова и некоторых других городов.

В Нацполиции Украины уже заявили, что эти билборды были размещены с нарушением законодательства страны, поскольку не содержат информации об организации, которая печатала плакаты, тираже и ответственных за их выпуск.

Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что на лиц, разместивших политическую рекламу с нарушением законодательства, "будут составлены соответствующие административные материалы".

Тракало также добавил, что билборды будут демонтированы в ближайшее время, передает ТАСС.

В штабе Петра Порошенко, со своей стороны, заявили, что отношения к этой политической рекламе не имеют. Как сказал завотделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины Владимира Горковенко, после раскритикованных общественностью и спешно демонтированных билбордов с Владимиром Путиным Петр Порошенко "вообще старается осторожно подходить к таким вещам".

Ранее сообщалось, что в соцсетях высмеяли плакаты, на которых Порошенко в этой предвыборной кампании якобы "противостоит" президент России Владимир Путин.

Кроме того, крайне негативную реакцию вызвали появившиеся в Сети ролики, на которых грузовик "сбивает" конкурента Порошенко Владимира Зеленского и его "посыпают" белым порошком, имитирующим наркотики.



Второй тур выборов президента Украины должен состояться 21 апреля. В первом туре со значительным отрывом лидировал Зеленский, действующий глава государства набрал в два раза меньше голосов, чем подавшийся в политику артист.