Внук бывшего вице-президента "АвтоВаза" устроил смертельное ДТП

Полиция выясняет подробности смертельного ДТП, которое произошло на Воробьевых горах в Москве. По предварительным данным, его устроил 19-летний внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗ".

Каршеринговый Mercedes, за рулем которого предположительно был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris . Его водитель получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой. Виновник аварии с места происшествия просто сбежал, оставив свою девушку в искореженной машине, передает телеканал "Россия 24".

Через несколько часов беглеца задержали. Как выяснилось, он сел за руль пьяным, без прав, к тому же машина была чужой — он взял ее у знакомой, чтобы покатать подругу.