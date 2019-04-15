Таксист жестоко избил подростка и вступившихся за него пешеходов

Три человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали в ходе массовой драки с участием таксистов. Ожесточенная стычка попала в объектив камеры регистратора.

Инцидент произошел 11 апреля, а виновником противостояния, как утверждают свидетели, стал таксист: он на высокой скорости въехал во двор и едва не сбил мальчика. Местные жители сделали водителю замечание, но тот воспринял его как оскорбление и отправился выяснять отношения. Словами дело не ограничилось — в драку ввязались и подросток, и попутчик таксиста.

Судя по кадрам, местные жители потерпели поражение, более того, водитель и его товарищ добивали противников.

"Мой муж в больнице с многочисленными ушибами и переломами. Муж в ходе драки упал без сознания, и его били уже лежачего по лицу, голове", — рассказала ИА "Север-Пресс" жена одного из потерпевших.

С ним в больницу попали еще один мужчина и тот самый подросток, которые едва не попал под машину. У одного из пострадавших диагностировали перелом ключицы, трещину в челюсти, сотрясение головного мозга и гематомы по всему лицу.

Расследованием инцидента уже занимаются полицейские.