В амурском поселке Прогресс балкон многоэтажки обрушился вместе с человеком

В амурском поселке Прогресс балкон многоэтажного дома обрушился вместе с женщиной. Она получила тяжелые травмы. ЧП произошло около 18 часов по местному времени. По предварительной информации, обрушился балкон третьего этажа пятиэтажного дома, сообщает ГТРК "Амур".

"Пострадавшая получила передом двух бедер и рваные раны лица. В настоящий момент пациентка находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в травматологический центр в Новобурейском. Женщине предстоит операция", уточнили в Министерстве здравоохранения Амурской области.

На месте ЧП начала работать специальная комиссия. Будет проведена доследственная проверка. По ее итогам дадут правовую оценку действиям УК по обеспечению требований безопасности жилого фонда.