Даниил Медведев вышел во второй круг Masters, крупно обыграв Соузу

В Монте-Карло начался теннисный турнир серии Masters. Старт на нем взял российский теннисист Даниил Медведев, который получил десятый номер посева. В матче первого круга он одержал победу над португальцем Жоау Соузой.

Борьбы между теннисистами не получилось. Медведев отдал своему сопернику по стартовому раунду лишь два гейма. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в его пользу. Россиянину для завоевания победы понадобилось провести на корте всего 56 минут.

Путевку в третий круг Masters Медведев оспорит либо с представителем Раду Алботом, либо со словенцем Аляжем Бедене, которые сыграют между собой в первом круге турнира.