Мотоциклист без прав влетел под колеса легковушки и умер. Видео

Сегодня Управление ГИБДД России по Тверской области опубликовало кадры смертельной аварии.

Инцидент произошел еще 6 апреля в Твери на улице Скворцова-Степанова: легковой автомобиль Renault, управляемый 70-летним водителем, внезапно свернул перед встречным мотоциклом, хотя по правилам дорожного движения был обязан пропустить двухколесное транспортное средство.

Произошло столкновение, после чего мотоциклист вылетел из седла и попал под колеса следующей машины.

Мужчина умер на месте происшествия. Позже выяснилось, что у 27-летнего мотоциклиста отсутствовали права соответствующей категории, а у его транспортного средства не было регистрационных знаков.