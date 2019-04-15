Лучшие пилоты ВСК устроили мастер-класс экипажам ударных вертолетов Ми-28

Летчики группы "Беркуты" начали готовить экипажи боевых вертолетов на новом Ми-28УБ. Одни из лучших пилотов ВКС России сейчас перебрались из Торжка в Подмосковье, где участвуют в репетициях Парада Победы. Однако в перерывах между тренировками, они еще и помогают освоиться молодому пополнению, сообщает агентство ТАСС.

Ми-28УБ – резервная машина, 9 мая над Красной площадью, скорее всего, не полетит.

"Беркуты" – пилотажная группа, сформированная в 1992 году в Центре боевого применения и переучивания летного состава. Изначально она летала на транспортно-боевых вертолетах Ми-24, а сейчас пересела на современные ударные Ми-28Н.

Вертолет Ми-28УБ – учебно-тренировочная машина. Ее основная особенность – двойное управление: и у пилота, и у штурмана-оператора. Впрочем, обновленный Ми-28 в модификации НМ также получил двойное управление. Это сделано, прежде всего, для того, чтобы вертолет мог вернуться на базу даже если пилот выведен из строя.