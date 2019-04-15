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15 апреля 201914:21

Мария Захарова о будущем Украины и совести британской нации

Граждане Украины всегда искали и ищут убежище именно в нашей стране. По этой причине Украина и происходящие в ней события так волнуют Россию. Об этом заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будущее Украины волнует с точки зрения того, как будет развиваться наш сосед и что будет с гражданами государства, имеющего общую границу с нами. Мы все прекрасно помним события 2013-2014 годов, это затронуло Россию и ее внутренние интересы. Америка далеко, Европе украинские граждане точно не нужны. В Россию хлынули сотни тысяч украинских граждан", — пояснила Захарова.

Однако представитель МИД считает, что ни Вашингтон, ни Брюссель от своих интересов не откажутся и "руки от Украины не уберут" — это просто нереально. Главный вопрос Захарова видит в том, что сама Украина и ее граждане "после долгих лет трагедий и мытарств должны понять, что и у Украины тоже есть свои собственные национальные интересы, и они отличаются от национальных интересов других стран, на то она и суверенная".

Также Захарова представила позицию МИД относительно признания или непризнания предстоящих выборов на Украине, подчеркнув, что этот вопрос очень волнует общественность: "Мы полностью дадим собственную оценку итогам выборов только после того, как электоральный процесс будет завершен: когда состоится второй тур, будут подсчитаны голоса и международные наблюдатели дадут свои заключения".

При этом она обратила внимание на очень важный момент: еще до первого тура значительная часть украинских граждан была отсечена от реализации своих гражданских прав — это граждане Донбасса и те, кто находится за рубежом, в частности, в России. И сделано это было абсолютно намеренно.

Украинские власти ссылались на невозможность реализации прав граждан на голосование на неподконтрольных территориях. Это все пустые отговорки, считает Захарова. Государство обязано реализовать право своих граждан на свободное волеизъявление. "Почему президент Украины не спросил помощи у своих западных кураторов на организацию выборов в том же самом Донбассе, задействуя механизм ОБСЕ? Ответ прост: это не граждане Украины с точки зрения киевского режима", — сказала представитель МИД.

"То, что сейчас было сделано киевским режимом, полностью легитимизирует особое отношение к жителям Донбасса, в том числе, со стороны Российской Федерации. Этих жителей собственные правители вычеркнули из списка граждан своей страны. И именно этим поступком Петр Порошенко войдет в историю", — считает Мария Захарова.


В беседе с ведущим программы Владимиром Соловьевым также была затронута одна из самых актуальных тем – арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соловьев отметил, что Ассанж еще несколько десятилетий назад воспринимался бы как абсолютная икона журналистики, ему бы выдали самые престижные международные премии: "То, что сделал Ассанж, то, о каких преступлениях стало известно благодаря его деятельности, во многом изменило наше представление о международной политике. Дикие преступления против всех возможных правил ведения войны в Афганистане, в Ираке, страшные пытки, прослушки — все это стало известным благодаря Ассанжу".

А Британия, которая всегда считала себя древнейшей европейской демократией, вдруг берет и отдает на растерзание журналиста. При этом отдает в ту страну, где возможны и пытки, и смертная казнь.

Захарова же обратила внимание на заявления представителей либерального крыла и правозащитников, которые искренне убеждены, что Ассанж — не журналист. Несмотря на то, что он работал как журналист на телеканале Russia Today.

Представитель МИД считает ситуацию с Ассанжем особой, так как она находится между законом правды и справедливостью: "Я бы ее даже вычленила из международной журналистики. Она в информационной среде, которая намного шире. Ассанж не сделал ничего дурного, никого не убил и не совершал терактов, никогда не призывал к эстремизму. Он просто поделился с миром документами о том, что целый ряд правительств переступали закон намеренно, и это приводило к миллионным жертвам".

Где же все эти Ванессы Редгрейв и другие правозащитницы, которые должны стоять за его спиной и не подпускать к нему полицейских, удивляется Захарова. Куда же делась совесть британской нации, когда этого человека упаковывали за решетку?

"С одной стороны, это колоссальное лицемерие, а с другой — мифология, которой была много лет окружена демократия в западной трактовке. Это новая методология вмешательства в процессы, как мировые, так и внутри суверенных государств. Она позволяет лицемерию иметь некую законную оболочку", — считает дипломат.

Она подчеркнула, что опального журналиста никто не защищает. Он не является ни российским гражданином, ни представителем российских СМИ. "Мы не имеем дипломатического инструментария его защищать. Это ситуация демонстрирует беспринципный подход Запада к проблематике свободы слова", — заключила Мария Захарова.

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