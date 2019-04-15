Шла в капюшоне и смотрела в другую сторону: в Абакане на "зебре" сбили пешехода

Сегодня в Абакане легковая машина сбил девушку на пешеходном переходе — инцидент произошел 15 апреля на улице Чертыгашева.

Девушка шла, накрыв голову капюшоном и в момент столкновения смотрела в другую сторону. Водитель, в свою очередь, ехал с довольно высокой скоростью и пешехода увидел лишь в последний момент, поскольку его заслоняла остановившаяся в правом ряду машины.

Сбитой девушке 1989 года рождения крепко досталось — в больнице ей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы бедра и позвоночника.

Сотрудники ДПС в настоящее время проводят проверку и оценивают степень вины участников аварии.