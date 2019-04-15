Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен
Он написал слова более чем к трем тысячам песен, многие из которых любимы миллионами поклонников разных поколений. Песни на стихи Ильи Резника в разные годы исполняли самые популярные артисты: Михаил Боярский, Ирина Понаровская, Владимир Пресняков-младший, Тамара Гвердцители, Николай Караченцов, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле...
Первый большой успех поэтому принесла "Золушка" в исполнении Людмилы Сенчиной, но главной музой Резника уже почти полвека была и остается Алла Пугачева, для которой он написал больше 70 песен.
В "Судьбе человека" Резник вспоминает, как впервые столкнулся с Пугачевой – это было практически случайно. В 1972 году на концерте Олега Лундстрема в Ленинграде тогда еще неизвестный молодой поэт, написавший немало стихов "в стол", хотел показать свое произведение Галине Ненашевой.
Первой на том концерте выступала Алла Пугачева. Резник попросил ее помочь — напеть песню Ненашевой. Та песня не понравилась ни ей, ни Алле, зато будущей Примадонне пришлась по душе "Посидим, поокаем".
С нее и начался многолетний творческий союз Ильи Резника и Аллы Пугачевой. Народная молва нередко приписывала им и личные отношения, а в трудный для поэта период — после развода с первой женой — Илья Резник с сыном жили у Примадонны, поскольку им попросту некуда было идти.
Потом, казалось, случилось невероятное: пресса бурно обсуждала ссору — творческий разрыв Резника и Пугачевой. Пришлось это на тяжелый для поэта период после развода со второй женой, которая обвинила поэта в том, что он оставил ее без денег.
Илья Резник говорит, что не знает, как пережил бы все эти испытания, если бы рядом не было Ирины – его третьей жены. Постепенно жизнь наладилась, произошло и примирение с главной музой поэта Аллой Пугачевой, хотя порой имя Ильи Резника упоминается в связи со звездными скандалами.
Почему столь уравновешенный человек, как он, попадал в щекотливые ситуации? Из-за чего поссорился с Пугачевой? Действительно ли у них был роман? С чего начался творческий союз Резника с Раймондом Паулсом? Почему от маленького Ильи после блокады Ленинграда отказалась его родная мать? Простил ли он ее, спустя годы? И для кого сделал спектакль "Ностальгия по России"?
Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – поэт-песенник Илья Резник.
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