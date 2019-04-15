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15 апреля 201914:51

Штаты потратят более 14 миллиардов долларов на обновление самолетов-пенсионеров

EPA

Пентагон выделит на модернизацию стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1 свыше 14 миллиардов долларов в течение 10 лет. Соответствующий контракт уже подписан с компанией Boeing, сообщает агентство ТАСС.

В первую очередь обновление коснется систем вооружения самолетов, а также живучести и простоты в обслуживании бомбардировщиков.

B-52 – один из старейших боевых самолетов в мире, который все еще в строю. Впервые в воздух он поднялся в 1954 году. Однако с тех пор его не раз модернизировали. На данный момент дальность полета B-52 – около 12 тысяч километров, максимальная скорость – чуть больше 1 тысячи километров в час, а предельная высота полета – 15 километров.

На борт он способен взять свыше 31 тонны оружия, в том числе и ядерного. Всего на вооружении ВВС США числятся 58 B-52, еще 18 машин – в резерве. Стоимость бомбардировщика оценивается в 84 миллиона долларов.

B-1 Lancer – также немолод. Его разрабатывали с семидесятых годов прошлого века в качестве замены B-52. Однако в 1977 году программу заморозили и вернулись к ней только через четыре года. Первый серийный B-1 полетел только в 1984 году.

Каждая боевая машина может взять на борт более 34 тонн управляемых и неуправляемых бомб. Предельная скорость – около 1400 километров в час. Всего на вооружении американской армии стоят 62 бомбардировщика. Стоимость каждого B-1B оценивается в 317 миллионов долларов.

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