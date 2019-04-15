Внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" взяли под стражу после смертельного ДТП

От двух до семи лет лишения свободы грозит 19-летнему внуку бывшего вице-президента "АвтоВАЗа", устроившему смертельную аварию на Воробьевых горах, сообщили в столичном управлении МВД. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Столкновение произошло около часа ночи 13 апреля на углу Университетской набережной и Университетской площади. За пару часов до этого Егор Ляченков крепко выбил в компании 17-летней подруги и с помощью чужого аккаунта арендовал каршеринговый "Мерседес", хотя водительских прав он не получал.

На пересечении Комсомольского проспекта и Хамовнического Вала полицейские попытались остановить двигавшуюся на высокой скорости машину, но водитель и не думал тормозить. На Воробьевых горах он на скорости 100 километров в час вылетел на красный сигнал светофора на перекресток и врезался в Hyundai Solaris. Находившийся за рулем последнего 22-летний уроженец Таджикистана, недавно получивший российское гражданство, от полученных травм скончался на месте.

Егор самостоятельно выбрался из машины и попытался убежать, бросив в искореженном салоне свою пассию, но его задержали очевидцы. От медосвидетельствования молодой человек, внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Николая Ляченкова, отказался, по решению суда он был взят под стражу. По статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" ему грозит до семи лет лишения свободы.