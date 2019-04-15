Силуанов: Россия будет развивать расчеты в валютах, альтернативных доллару

Россия заинтересована в том, чтобы создать альтернативу доллару. Москва будет активно развивать расчеты в альтернативных валютах, отметил в интервью телеканалу "Россия 24" первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

При этом Силуанов подчеркнул, что расчеты с европейскими партнерами все больше и больше осуществляются в евро и рублях, а расчеты со странами на постсоветском пространстве ведутся либо в рублях, либо в национальных валютах. Среди альтернативных валют используется и юань.

"Для нас это выгодно, потому что мы лишаемся разных ограничительных мер по расчетам, которые к сожалению, как мы видим, вводятся в отношении наших компаний", — пояснил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

При этом министр отметил, что в России создана альтернативная SWIFT собственная система уведомления о платежах, о платежных поручениях. Она будет и дальше развиваться как альтернатива SWIFT внутри России, уверен Антон Силуанов. По его мнению, создавать полноценную систему, которая полностью заменит SWIFT, сегодня вряд ли возможно.

Но все зависит от развития ситуации. Альтернатива SWIFT работает в Китае, есть в России. При этом обладатели системы намерены вовлекать в нее все больше и больше стран.

Наши китайские партнеры видят, продолжил Силуанов, что глобальные институты Всемирного банка и Международного валютного фонда не всегда работают, поэтому создают свои собственные. В Китае создаются Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций, Новый банк развития (НБР, банк БРИКС). Это крупные финансовые институты, которые обладают большими финансовыми ресурсами и могут заменит функции МВФ и Всемирного банка.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года на волне введения первых антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Как альтернатива для межбанковского взаимодействия в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Центробанк России подключил к системе иностранных участников, которые могут взаимодействовать с российскими компаниями, попавшими под санкции. Сейчас Россия создает экономику с опорой на собственные силы, добавляет Силуанов.