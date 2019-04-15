15 апреля 201915:42
Тони Фергюсон: Хабиб, перестань избегать меня
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов получил вызов на бой со стороны американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона. Он считает, что россиянин избегает его.
"11 побед подряд. 14-1 в UFC – мой рекорд. Неоспоримым чемпионом мира являюсь я, — заявил в своем личном Twitter Фергюсон. – Пусть Хабиб и Дэйна Уайт помнят об этом! И хватит избегать меня".
Напомним, что ранее Фергюсон являлся первым претендентом на бой с Нурмагомедовым. Однако на днях стало известно о том, что российский боец смешанного стиля принял вызов другого американского бойца – Дастина Порье. Ранее он победил своего соотечественника Макса Холлоуэя.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- "Тебе нема": Порошенко провел дебаты сам с собой
- Алла Пугачева отмечает юбилей
- Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
- Почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Россиян с низкой зарплатой не освободят от НДФЛ, в РТК открестились от слухов
- Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
- Австралийский СПГ: кто на новенького?
- Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
- Обновленная Lada Granta получила тайные доработки
- Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS "спалили" до премьеры
- В России назвали самые популярные подержанные иномарки 2019 года
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Вглядываясь в бездну: астрономы впервые получили изображение чёрной дыры
- Электростимуляция "омолодила" память пожилых людей на 50 лет
- По открытию в неделю: поиск гравитационных волн поставили на поток
- Пищевая добавка ослабляет защиту организма от гриппа
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?
Сегодня
Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве
32 минуты назад
Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест
7 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс
4 часа назад
208
Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен
1 час назад
Трамп советует изменить название Boeing 737 MAX
1 час назад
Предстоящая неделя в Москве будет солнечной
3 часа назад
В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей
8 часов назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце
8 часов назад
Зеленский пошел путем Пугачевой
2 часа назад
"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала
3 часа назад
В Иванове квартира сгорела из-за древней лампы
3 часа назад
Старикам вернули память 20-летних
3 часа назад
Помогите Амине научиться дышать
4 часа назад
Москва. Кремль. Путин. Эфир от 15 апреля 2019 года
4 часа назад
343
По делу Серебренникова назначена новая экспертиза
5 часов назад
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
5 часов назад
95-летняя бабушка ждет квартиру уже 29 лет
6 часов назад
В Сети набирает обороты новый вид мошенничества
9 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"
12.04.2019 15:06