Годовщину возобновления трамвайного движения во время блокады отметили в Петербурге. Мероприятия, посвященные важнейшему для блокадного Ленинграда события, провели в Музее городского электротранспорта, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Трамвай сыграл огромную роль в жизни города во время войны. Движение линий было прекращено в декабре 1941 года. Возобновить его удалось только 15 апреля 1942 года. Пока трамваи не ходили, жители вынуждены были передвигаться пешком. Как рассказали историки, для экономии сил служащие многих предприятий оставались ночевать на своих рабочих местах.

Возобновление трамвайного движения стало для Ленинграда символом перемен к лучшему. Трамвай подъезжал к самой линии фронта, привозил пропитание, увозил раненых. Всего в апреле 1942-го запустили пять маршрутов, охватив практически все районы города.

Сегодня к мемориалу на Среднем проспекте легли цветы — в память о вагоновожатых блокадного Ленинграда. Можно было прокатиться на трамвае времен Великой Отечественной.