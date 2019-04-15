В войска вернулась после модернизации пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС прошли капитальный ремонт, модернизацию и переданы военным. Обновление боевых машин проходило на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева. 11 апреля первый стратег своим ходом добрался до места постоянного базирования. 13 апреля за ним последовал второй, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ТАНТК.

Ту-95МС – один из основных носителей высокоточного и ядерного вооружения в российских ВКС. Его предельная скорость достигает 830 километров в час, а максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке составляет более 10 тысяч километров.

Первое применение стратегов состоялось в Сирии. 18 ноября 2015 года ракетоносцы Ту-95МС выпустили несколько крылатых ракет Х-101 по позициям ИГИЛ (запрещена в России) в провинциях Идлиб, Алеппо и Дейр-Эз-Зор.