Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

В Туве пойманы еще двое преступников, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в селе Кызыл-Мажалык. Таким образом, на свободе пока остаются еще три беглеца, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ЧП в республике произошло 14 апреля, из местного ИВС сбежали девять арестантов. Пострадал один полицейский, он сейчас находится в больнице.

Четверо из беглецов уже были осуждены за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, в изоляторе они дожидались дальнейшего этапирования к местам лишения свободы. Пятеро являлись подозреваемыми по разным делам, в том числе, в совершении убийства, краже и нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.

После побега в регионе был создан оперативный штаб. К поискам привлекли более 100 человек. Помогать им прибыли сотрудники федерального аппарата МВД России.