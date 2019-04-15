Новости Культура

Все видео этой рубрики
15 апреля 201916:43

Священник грубо прогнал Гребенщикова от древнего грузинского монастыря

фото: facebook.com/Пётр Свешников

Во время путешествия по Грузии "не ко двору" церкви у Тбилиси пришелся известный музыкант Борис Гребенщиков.

Со своей группой "Аквариум" он прибыл на гастроли в Грузию, а после посещения описанного еще Лермонтовым в "Мцыри" старинного монастыря Джвари (храм Святого Креста VI века), что недалеко от Тбилиси, устроил на природе рядом с храмом импровизированный уличный концерт.

Вокруг музыкантов тут же собрались слушатели, однако местный священник в достаточно грубой форме прогнал музыкантов, сказав, что у храма не место для концертов.

Помощник музыканта Петр Свешников разметил видео этого инцидента в своем "Фейсбуке".


Музыканты перечить священнослужителю не стали и играть прекратили, однако это видео разлетелось по Сети с бурными обсуждениями, этично ли устраивать концерт у церкви, или же священнослужитель все-таки был не прав?

В последнее время БГ и его музыканты нередко устраивают импровизированные концерты прямо на улицах разных городов и даже в переходах метро.

Сейчас

16:22

Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

16:11

Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

15:45

На севере Москвы горит многоэтажка

13:00

Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

12:17

Школу на юго-западе Москвы эвакуировали из-за найденного снаряда

12:07

Аэроэкспресс изменит пути следования поездов на Белорусском вокзале

11:45

ЕС принял новые поправки по газу, которые коснутся "Северного потока-2"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

Медведев: паллиативная помощь будет доступна всем, кто в ней нуждается

34 минуты назад
Силуанов: Россия будет развивать расчеты в валютах, альтернативных доллару

Силуанов: Россия будет развивать расчеты в валютах, альтернативных доллару

1 час назад
Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

Полиция задержала еще двух сбежавших из ИВС в Туве

37 минут назад
Внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" взяли под стражу после смертельного ДТП

Внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" взяли под стражу после смертельного ДТП

2 часа назад
За год заболеваемость корью в России увеличилась в 3,5 раза

За год заболеваемость корью в России увеличилась в 3,5 раза

2 часа назад
Священник грубо прогнал Гребенщикова от древнего грузинского монастыря

Священник грубо прогнал Гребенщикова от древнего грузинского монастыря

28 минут назад
Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест

7 часов назад
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Анатолий Чубайс

4 часа назад
218
Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

Резник "наокал" с Пугачевой больше 70 песен

2 часа назад
Катался в трусах на скейте и ругался с охраной: почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа

Катался в трусах на скейте и ругался с охраной: почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа

7 часов назад
Трамп советует изменить название Boeing 737 MAX

Трамп советует изменить название Boeing 737 MAX

1 час назад
Слежка за российскими подлодками сорвалась из-за британских моряков-наркоманов

Слежка за российскими подлодками сорвалась из-за британских моряков-наркоманов

3 часа назад
Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

Предстоящая неделя в Москве будет солнечной

3 часа назад
В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

В "Зарядье" пройдут барочные баталии для детей

8 часов назад
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

8 часов назад
В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях

1 час назад
"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

"Верь только в Силу": вышел трейлер новой крупнобюджетной игры по "Звездным войнам"

1 час назад
Зеленский пошел путем Пугачевой

Зеленский пошел путем Пугачевой

2 часа назад
Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

Портал поддержки Microsoft помог хакерам взломать почту пользователей

2 часа назад
Участники "Тотального диктанта" не справились с "обаянием"

Участники "Тотального диктанта" не справились с "обаянием"

3 часа назад
Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео

Спасение детей из горящего дома в Чебаркуле сняли на видео

3 часа назад
На Украине появились билборды с затылком Порошенко и надписью "Конец"

На Украине появились билборды с затылком Порошенко и надписью "Конец"

3 часа назад
Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

Сыграть в Dota 2 с победившим чемпионов ИИ смогут все желающие

3 часа назад
"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала

"Игра престолов": каковы скрытые интриги финала

3 часа назад
В Иванове квартира сгорела из-за древней лампы

В Иванове квартира сгорела из-за древней лампы

3 часа назад
Старикам вернули память 20-летних

Старикам вернули память 20-летних

3 часа назад
Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты

Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты

3 часа назад
Пожарные в Хабаровском крае безуспешно сбивали рысь струей воды. Видео

Пожарные в Хабаровском крае безуспешно сбивали рысь струей воды. Видео

4 часа назад
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

4 часа назад
В Казани жители приняли концерт Макса Коржа за землетрясение и вызвали МЧС

В Казани жители приняли концерт Макса Коржа за землетрясение и вызвали МЧС

4 часа назад
В Кремле нет позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

В Кремле нет позиции по поводу отмены НДФЛ для малоимущих

4 часа назад
Школу на юго-западе Москвы эвакуировали из-за найденного снаряда

Школу на юго-западе Москвы эвакуировали из-за найденного снаряда

4 часа назад
На Сицилии схвачена банда, калечившая маргиналов ради страховки

На Сицилии схвачена банда, калечившая маргиналов ради страховки

4 часа назад
Аэроэкспресс изменит пути следования поездов на Белорусском вокзале

Аэроэкспресс изменит пути следования поездов на Белорусском вокзале

4 часа назад
Москва. Кремль. Путин. Эфир от 15 апреля 2019 года

Москва. Кремль. Путин. Эфир от 15 апреля 2019 года

4 часа назад
343
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран

Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран

5 часов назад
ЕС принял новые поправки по газу, которые коснутся "Северного потока-2"

ЕС принял новые поправки по газу, которые коснутся "Северного потока-2"

5 часов назад
Смертельное ДТП в Комсомольске-на-Амуре: над пьяным водителем едва не устроили самосуд

Смертельное ДТП в Комсомольске-на-Амуре: над пьяным водителем едва не устроили самосуд

5 часов назад
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в магазинах

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных в магазинах

5 часов назад
По делу Серебренникова назначена новая экспертиза

По делу Серебренникова назначена новая экспертиза

5 часов назад
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

5 часов назад
Пролет моста рухнул в Дон и утянул за собой строительный кран. Видео

Пролет моста рухнул в Дон и утянул за собой строительный кран. Видео

6 часов назад
Рассекречена внешность нового внедорожника Mercedes-Benz GLS

Рассекречена внешность нового внедорожника Mercedes-Benz GLS

6 часов назад
На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью

На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью

6 часов назад
Службы ЧФ следят за американским эсминцем, вошедшим в Черное море

Службы ЧФ следят за американским эсминцем, вошедшим в Черное море

6 часов назад
Туристы сняли на видео сход мощной лавины в Хабаровском крае

Туристы сняли на видео сход мощной лавины в Хабаровском крае

6 часов назад
95-летняя бабушка ждет квартиру уже 29 лет

95-летняя бабушка ждет квартиру уже 29 лет

6 часов назад
"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

"История местоположений" Google помогает бороться с преступностью. И арестовывать невиновных

6 часов назад
В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

В Сети набирает обороты новый вид мошенничества

9 часов назад
Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания

Переход на "цифру": начался второй этап отключения аналогового телевещания

13 часов назад
Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

Камиль Ларин о новом сезоне проекта "Квартет 4x4"

12.04.2019 15:06
Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

Звездный состав и закрученный сюжет: первые зрители посмотрели блокбастер "Миллиард"

11.04.2019 18:32