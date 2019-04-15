Ралли-рейд "Дакар" официально переехал в Саудовскую Аравию

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в следующем году сменит прописку и вместо Южной Америки будет проводиться в Саудовской Аравии. Такое решение приняли руководители, которые подписали контракт с Саудовской Аравией сроком на пять лет.

"После 30 лет знакомства с красотами Африки и десятилетия поездок по живописным краям Южной Америки в истории "Дакара" открывается новая глава, — говорится на официальном сайте марафона, — Крупнейший в мире ралли-рейд дебютирует на Ближнем Востоке в Саудовской Аравии. Новое ралли позволит испытать себя в неизвестном ландшафте и на неизведанной местности".

Изначально маршрут "Дакара" пролегал между Парижем и столицей Сенегала, однако из-за участившихся террористических атак ралли-марафон перенесся за океан. В предыдущие десять лет он проводился уже в странах Южной Америки, а минувший ралли-рейд и вовсе прошел на территории одной страны – Перу.

Отметим, что в престижнейшем ралли-рейде 16 раз побеждали российские гонщики в классе грузовиков, и еще один раз – в категории квадроциклов.