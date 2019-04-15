На тувинского полицейского завели уголовное дело после побега задержанных

На начальника пункта полиции в Туве, откуда в минувшее воскресенье сбежали девять арестантов, завели уголовное дело по статье "Халатность", сообщает республиканское управление СКР. Тем временем стражи порядка задержали еще двоих беглецов, допрос которых сняли на видео.

Побег был совершен 14 апреля: двое задержанных избили и порезали ножом полицейского в отделении в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, после чего открыли остальные камеры и еще с семью арестантами (среди них те, кто получил сроки за разбой, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью) пустились в бега. К утру понедельника задержали четверых, спустя несколько часов — еще двоих: одного заметили вблизи Кызыл-Мажалыка, второго остановили в городе Ак-Довурак.

По версии следствия, к побегу привело то, что и.о. начальника межмуниципального отдела МВД РФ "Барун-Хемчикский" допустил к дежурству стажера по должности дежурного группы режима ИВС, "не прошедшего в установленном порядке стажировку и аттестацию". Кроме того, сам пострадавший допустил нарушение "при выводе арестованных лиц из камер".

За проявленную халатность офицеру может грозить до трех месяцев лишения свободы или штраф.

О состоянии здоровья госпитализированного стража порядка ничего не сообщается.