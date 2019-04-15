Тема:
Выборы на Украине 15 минут назад
За шесть дней до второго тура Порошенко ужаснулся "Слугой Народа"
Президентская гонка на Украине повернула к сюрреализму. Так в New York Times описали дебаты в Незалежной. Вернее, моно-дебаты. Петр Порошенко обсуждал будущее страны с пустующей трибуной и с полупустым залом. Как только зрители поняли, что Владимир Зеленский не придет, на выходе из стадиона началась давка. В штабе Зеленского теперь ждут Порошенко тоже на дебаты, но 19 апреля. Тут тоже неясно — придет он или нет? А еще заявили, что нынешний президент пытался сорвать выборы.
Затылок Порошенко и слово "Конец". Такие билборды, выполненные в стилистике избирательной компании нынешнего президента, появились по всей Украине. Нескрываемую радость многих граждан тут же пресекли в штабе Порошенко. Там заявили, что это дело рук мэра Черкасс. Якобы он активно поддерживает кандидата Зеленского.
"Да вы что, смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным", — пояснили в штабе Порошенко.
"Ты ж мене пидманула, ты ж мене подвела…" – тем временем поет Петр Порошенко.
Впрочем, после несостоявшихся дебатов на стадионе "Олимпийский" от команды Порошенко можно ожидать всякого. Украина уже сутки под впечатлением. Например, небезызвестную Надежду Савченко, которую сейчас обвиняют в подготовке терактов, потрясло окончание постановки.
"Бегать с рупором желто-синим – это очень хорошо, показывать, что ты с народом – это тоже очень хорошо. Не хватало только грейдера, чтобы он залез, как в 2014 году, и начал снова делать революцию", — описала свои впечатления от избирательной кампании Порошенко Надежда Савченко.
Порошенко не сходит с экранов. После митинга на стадионе он отправился на телеканал "Украина". 15 апреля его ждут в эфире ICTV, куда он снова пригласил своего визави Зеленского. Тот в ответ записал видеообращение, в котором предложил Порошенко не бегать по каналам, а заняться делом.
"Я очень хочу, чтобы вы посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о наших пленных моряках, которые сейчас ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально", — резюмировал в адрес своего оппонента Владимир Зеленский.
Зеленский настаивает на дебатах 19 апреля на стадионе "Олимпийский". Порошенко тоже не против встретиться в этот день, но в другом месте — в студии Общественного телевидения. Состоится ли разговор лицом к лицу – пока интрига. Но до сих пор именно Порошенко принимал сценарий Зеленского: стадион так стадион, анализы так анализы.
"Петр Порошенко – это политик старой формации, и, видимо, он решил, что, подыгрывая Зеленскому, он может омолодить электорат. Мы видим, что Порошенко выглядит смешно, а для него это смерти подобно, а для Зеленского – никаких проблем. Он артист и строит свою компанию на юморе, на шутках", — оценивает предвыборную гонку политолог Иван Мезюхо.
Но Порошенко не утомим в своих попытках шутить. На встрече с представителями бизнеса он попытался передразнить своего главного оппонента. Президент исполнил пародию на Василия Голобородько из сериала "Слуга Народа", роль которого сыграл Владимир Зеленский. Выйдя из образа, Порошенко признался, что сериал его ужаснул.
Ранее по теме
-
Зеленского обвиняют в расстрате госсредств из-за фильма на русском языке15 минут назад
-
Зеленский пошел путем Пугачевой3 часа назад
-
На Украине появились билборды с затылком Порошенко и надписью "Конец"4 часа назад
-
"Я прийшов, тебе нема": Порошенко провел дебаты сам с собой8 часов назад
-
Киев променял Кудрю на Маккейна20 часов назад
-
Зеленский не хочет играть по чужим правилам20 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- "Тебе нема": Порошенко провел дебаты сам с собой
- Алла Пугачева отмечает юбилей
- Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
- Почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Россиян с низкой зарплатой не освободят от НДФЛ, в РТК открестились от слухов
- Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
- Австралийский СПГ: кто на новенького?
- Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
- Обновленная Lada Granta получила тайные доработки
- Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS "спалили" до премьеры
- В России назвали самые популярные подержанные иномарки 2019 года
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?