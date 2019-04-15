Нефтяники спасли собаку в 200 километрах от берега

Тайские рабочие нефтяной платформы, расположенной в 217 километров от ближайшего берега, выловили из моря истощенного пса.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. В тот день рабочие нефтяной вышки увидели в воде собаку, гребущую из последних сил по направлению к платформе.

До сих пор никто точно не знает, как животное оказалось в море так далеко от берега. По одной из версий, собака могла выпасть с рыболовного судна.

Псу бросили веревку, а затем вытащили его наверх. Пару дней он жил под опекой нефтяников и старательно отъедался, лениво перемещаясь по платформе с импровизированным страховочным тросом, обвязанным вокруг туловища.

Сегодня собаку доставили на берег в порт города Сонгкхла. Один из рабочих по имени Витисак Пайалау намерен оставить животное себе, в случае, если не найдется его старый хозяин.