Сергей Зверев рассорился с сыном из-за "анорексички с грязными волосюшками"
Впервые за 23 года звездный стилист Сергей Зверев решился на то, чтобы публично раскрыть причину его ссоры с приемным сыном. Исповедь, которую услышит вся страна, но в студии "Прямого эфира" только один приглашенный: приемный сын Зверева-старшего.
Недавно он через эту же программу обратился к отцу, который прервал с ним всякое общение. Зверев-младший говорит, что тяжело болен, нуждается в лечении и мыкается по съемным углам, а отец ничем не хочет ему помочь.
После таких обвинений Зверев-старший решился на публичные откровения. Стилист рассказал, как посещал детдома в Иркутске и однажды увидел мальчика, который сидел поодаль от других и ел серый хлеб, как пирожное.
Тогда Сергею рассказали, что от мальчика в роддоме отказалась мать и у него целый "букет" заболеваний. Мальчик запал ему в душу, а под Новый год стилист вновь оказался в этом детдоме. Саша – так звали тогда мальчика – выглядел еще хуже, он был совсем болен.
Говорили, что жить ему еще пару-тройку лет – не больше.
Нянечки и воспитали заботились о нем, как могли, но на лечение ребенка там не было ни денег, ни возможностей. Тогда Сергей решил забрать ребенка с собой, чтобы позаботиться о нем, выходить его.
Урегулировать вопрос было непросто, тем более многие сомневались, что мальчик долетит до Москвы. Но Зверев-старший настоял на своем, уладил все формальности и забрал его с собой.
Долгие годы он вместе со своей мамой выхаживал ребенка. Было непросто, признается звездный стилист, приходилось сталкиваться с очень большими проблемами. Но с Сережей у них была очень тесная связь – как действительно у родных людей.
Однако когда мальчик подрос, выяснилось, что он не хочет нигде работать и учиться, хотя, говорит Зверев-старший, он не раз пытался его устроить в очень хорошие места.
Последней каплей, которая переполнила терпение приемного отца, стала избранница Зверева-младшего.
Он, по словам Зверева-старшего, собрался связать жизнь "с немолодой сидевший анорексичкой с грязными жирными волосюшками" и двумя детьми, но без родительских прав.
"Хорошая невестка? Я должен был его благословить?" – задает вопрос ведущему звездный стилист. Когда он пытался вразумить приемного сына, тот заблокировал переписку с ним, а избранницу Юлию повел в ЗАГС.
Зверев-старший считает, что любви к его приемному сыну у Юли не было – ее целью была квартира стилиста в центре Москвы – на Тверской.
Как Зверев-старший искал родителей своего приемного сына, и что увидел, когда их нашел? Почему Саша после детдома стал Сергеем? Есть ли шанс у отца и сына наладить отношения? После какого случая звездный стилист решил поберечься и пожить для себя, почему в последнее время не появляется на публике, и что побудило его встать в пикет на защиту Байкала?
Откровения Сергея Зверева — в беседе с Андреем Малаховым в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1".
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