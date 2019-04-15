"Челси" вместо Сарри может назначить экс-тренера "Рубина"

В лондонском "Челси" по окончании сезона могут произойти перемены в тренерском штабе. Нынешний главный тренер "синих" Маурицио Сарри рискует быть отправленным в отставку, если в следующем сезоне клуб не будет играть в Лиге чемпионов. Вместо него могут назначить бывшего наставника казанского "Рубина" Хави Грасию.

На данный момент испанский специалист возглавляет другой клуб английской премьер-лиги – "Уотфорд". И как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Record, руководители "Челси" остались под впечатлением от исповедуемого стиля футбола подопечными Грасии. Также в пользу испанца говорят и результаты – накануне "шершни" пробились в финал Кубка Англии, а в турнирной таблице АПЛ занимают 10 место.

Напомним, что Хави Грасия работал в российской премьер-лиге, когда в сезоне 2016/17 он был наставником казанского "Рубина".