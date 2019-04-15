Москвич избил защищавшую свою собаку пенсионерку

Заступившаяся за своего питомца 70-летняя москвичка получила несколько затрещин от хозяина другого пса, который не оценил использованные пенсионеркой методы воспитания. Камера наблюдения зафиксировала момент перехода собачьей свары в соседское рукоприкладство.

Инцидент произошел вечером на Новолесной улице. На кадрах видно, что пожилая женщина пыталась оградить своего питомца от нападок гулявшего без поводка пса, но в итоге она не удержалась на ногах и упала на землю. Дабы успокоить наседавшее животное, она схватила небольшую собаку за ошейник и холку и уже собиралась отбросить ее в сторону, но тут появился ее хозяин.

Мужчина, не мешкая, оттолкнул пенсионерку, так что она повторно оказалась на земле. Поднявшись, москвичка попыталась дать отпор 53-летнему обидчику, но в результате получила несколько крепких ударов. На том бы выяснение отношений на собачью тему и завершилось, однако москвичка решила привлечь к делу полицейских.

Подозреваемого задержали на Бутырском Валу, теперь ему грозит штраф или до четырех месяцев лишения свободы. Домой его отпустили под подписку о невыезде.