Зеленского обвиняют в расстрате госсредств из-за фильма на русском языке

Меньше недели осталось до второго тура выборов президента Украины, в котором сойдутся два кандидата: действующий глава государства Петр Порошенко и его соперник – известный шоумен Владимир Зеленский.

Их публичное соперничество каждый день "балует" журналистов скандальными поводами для новостей: то в ролике Зеленского "отправят" под КамАз, то затылок Порошенко со словом: "Конец!" появится на билбордах украинских городов.



Судя по итогам первого тура выборов и настрою общества, у Порошенко крайне мало шансов честно обойти Зеленского. Многие журналисты и политологи полагают, что нынешний президент Украины пойдет на подтасовки итогов и задействует весь подвластный ему админресурс в борьбе против своего конкурента.

Не исключено, что именно с этим связано и решение Соломенского районного суда Киева. Как стало известно 15 апреля, он обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств.

Об этом сообщил председатель общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка, передает ТАСС.

Он отметил, что Владимир Зеленский (как учредитель "Киноквартала") получил от Государственного агентства по вопросам кино часть средств на съемки фильма "Я, ты, он, она".

Эту киноленту, сказал Дудка, должны были снятm на украинском или крымско-татарском языке, но она оказалась полностью русскоязычной. В этом и заключаются, по его словам, признаки уголовного преступления по статье о растрате госсредств.

Второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля.