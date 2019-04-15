В Новой Зеландии шесть человек предстали перед судом за распространение видео теракта в мечети

Власти новозеландского Крайстчерча судят шесть человек за распространение видеозаписи теракта, который произошел в одной из местных мечетей 15 марта. Трагедия унесла жизни 50 человек, еще 50 пострадали, сообщает CBS.

Бизнесмена Филиппа Арпса и неназванного 18-летнего подозреваемого задержали еще в марте. Их отказались выпускать под залог. Вместе с ними на скамье подсудимых еще четверо мужчин. Им грозит тюремное заключение сроком до 14 лет.

По словам адвоката Арпса Ансельма Уильямса, материал, который снимал убийца во время расстрела прихожан мечети, распространяли многие, однако властям удалось задержать лишь единиц.

В результате заседания, суд постановил освободить троих обвиняемых. В качестве наказания им запретили приближаться к мечетям ближе, чем на 500 метров, а также ограничили доступ в Интернет.

17 марта представители "Фейсбука" заявили, что за сутки удалили более 1,5 миллиона роликов с записью теракта в Новой Зеландии. Видео было снято террористом на камеру GoPro и транслировалось в соцсетях.

24 марта власти Новой Зеландии запретили хранить и распространять манифест устроителя теракта в мечетях.

28-летний Брендон Таррант — пока единственный подозреваемый в нападении. Его арестовали вскоре после атаки, ему грозит пожизненное заключение.