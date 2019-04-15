Франк Рибери покинет "Баварию" ради чемпионата Катара

Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери намерен покинуть клуб по окончании текущего сезона. Одним из вероятных вариантов продолжения профессиональной карьеры игрока для него является катарский клуб "Аль-Садд".

Об этом сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Kicker. Руководство мюнхенцев не предлагает продлить 36-летнему французу контракт, который истекает 30 июня –в Мюнхене летом намерены провести омоложение состава. Таким образом, он может стать одноклубником испанского хавбека Хави, известного по выступлениям за "Барселону", на правах свободного агента.

Напомним, что Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года. За это время он становился восьмикратным чемпионом "Баварии", пятикратным обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии, а также побеждал в Лиге чемпионов.