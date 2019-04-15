Дания подвесила "Северный поток-2"

Nord Stream 2 AG 15 апреля подал третью заявку на разрешение по строительству газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании. Но Энергетическое агентство Дании (DEA) пока не может ничего ответить на вопрос, когда разрешение будет выдано.

Второй газопровод "Северный поток" должен пройти к югу от датского острова Борнхольм, напоминает РИА Новости. Интересно, что именно этот вариант маршрута предложил компании-оператору рассмотреть Копенгаген. Ранее Nord Stream 2 AG уже подавала две заявки на одобрение: по основному маршруту к югу от острова Борнхольм и альтернативному и к северо-западу от Борнхольма. Обе заявки остались без ответа.

Только сейчас Энергетическое агентство Дании начинает экологическую оценку проекта и просчет его воздействия на окружающую среду. Дания также проведет консультации со всеми странами, чтобы оценить трансграничному влиянию на окружающую среду, согласно Конвенции Эспо. После этого Nord Stream 2 AG должно дать ответы на полученные отзывы и вопросы.

Две нитки "Северного потока-2" рассчитаны на прокачку 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод идет по дну Балтийского моря. Достроить его планируется в 2019 году. Труба проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Пока только Дания не дала свое разрешение на строительства газопровода. При этом на строительстве газопровода оператор может из-за Дании терять до 20 миллионов евро в сутки.

Ранее Евросоюз принял поправки в газовую директиву. Берлин оговорил, что при принятии газовой директивы, страна, которая является конечным выходом морского газопровода, сама может решать – будет ли газопровод попадать под действие газовой директивы.