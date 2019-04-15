Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

В Красноярске дознаватели проводят проверку по инциденту, который произошел в школе № 151. Там учитель английского на глазах у подростков избила двух учениц восьмого класса.

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

В результате у одной школьницы синяк под глазом, у другой — сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Родители девочек написали заявление в полицию, там начали проверку. Учитель от уроков отстранена, сообщает "ТВК Красноярск".



В отношении учителя могут возбудить уголовное дело по статье "Побои". Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Сама преподаватель говорит, что не сдержалась.

Руководство школы утверждает, что эта педагог работает у них два года и никогда признаков агрессии не проявляла.