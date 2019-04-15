Грушко: отношения России и НАТО больше похожи на холодную войну. Сотрудничество прекращено

Отношения России и НАТО зашли в тупик. Все контакты Москвы и альянса, как гражданские, так и военные, прерваны, считает заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Сложившаяся ситуация напоминает ту, под которую и создавался военный блок, то есть под холодную войну, заявил дипломат в интервью агентству РИА Новости.

Причем разлад между Москвой и Брюсселем наметился до событий 2014 года. Еще до этого НАТО страдала от потери ориентиров и искала новое предназначение.

Грушко также напомнил, что оборонный бюджет Североатлантического альянса превышает триллион долларов, что в двадцать два раза больше, чем военные расходы России.

При этом НАТО отказалась от общения с Россией якобы ради обеспечения безопасности в Европе. Однако мир в регионе невозможен без общения с Москвой. Только так можно избежать непреднамеренной эскалации и предотвратить возможные инциденты.

В заключении Грушко назвал абсурдным решение НАТО разорвать контакты с Москвой. И предложил подождать, пока альянс сам не поймет, насколько важен диалог с Россией в области безопасности.