Революция в телевещании: еще 20 регионов России перешли на "цифру"

20 телеканалов вместо прежних двух, четкое изображение вместо помех и все это бесплатно. В России сегодня стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание. Возможность смотреть чистую картинку получили жители сразу 20 регионов в Центральной России, на Урале, в Сибири, на Кавказе и на Дальнем Востоке. Для того, чтобы телевидение 21-го века пришло в каждый дом, специалисты по всей стране построили сотни новых вышек связи.

До сегодняшнего дня даже Останкинская телебашня в Москве с ее новейшими технологиями и современной аппаратурой продолжала транслировать, в том числе, и устаревший аналоговый сигнал. Но теперь и здесь официально началась новая телевизионная эпоха.

- Переход на цифровое вещание штатный.

Сердце и центральная нервная система российского телевидения: Сюда поступают сигналы федеральных каналов, а отсюда, в едином пакете они расходятся по всей стране.

"Все от Калининграда до Камчатки покрыто цифровым эфирным телевидением", — рассказывает Игорь Степанов, руководитель пресс-службы Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Первые 7 областей перешли на новый стандарт вещания еще в декабре, сегодня "цифра" пришла еще в 20 регионов. В каждом работали волонтеры, помогали подключать телеприемники к цифровому сигналу.

20 федеральных каналов в идеальном качестве и бесплатно может принимать любой телевизор, даже самые старые модели. Им, правда, потребуется специальная приставка — стоит около 1 тысячи рублей, продается в любом почтовом отделении. Хватит всем желающим.

"В первый день ажиотажный пиковый спрос. Ну, будем на него реагировать, потому что товарные запасы приставок и антенн для телевизоров есть", — говорит Андрей Плутенко, заместитель председателя правительства Амурской области.

Для успешного перехода на "цифру" в регионах построили сотни новых телевышек. Там, где сложный рельеф, например, на кемеровском курорте Шерегеш, их особенно много. И теперь телевидение нового поколения есть в каждой гостинице.

В Удмуртии тоже внимательно следят, чтобы сигнал дошел даже до отдаленных районов.

"Мы в постоянном режиме будем мониторить, сколько у нас людей до сих пор не перешли на "цифру", чем им можно помочь", — объясняет Михаил Фоминов, первый заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики.

Амурская область и Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Чувашия, Сахалин и Москва — все регионы готовились к переходу на цифру долгие годы. Теперь вместо аналогового сигнала транслируется видеоролик.

- Как настроить ваш телевизор, чтобы он принимал цифровой сигнал. Для начала надо разобраться с антенной.

Если телевизор показывает не любимую программу, а это видео, значит, к нужному сигналу он не подключен, и нужно просто позвонить по телефону горячей линии — там объяснят, как не остаться в стороне от цифровой революции.