Тема:
Джулиан Ассанж и WikiLeaks 46 минут назад
Трамп забыл про WikiLeaks: вопрос о выдаче Ассанжа в США расколол Европу
Как британский заключенный Джулиан Ассанж доставляет Белому дому больше неприятностей, чем как затворник посольства Эквадора. Вопрос о выдаче основателя WikiLeaks США расколол Европу. Против экстрадиции выступила британская оппозиция, депутаты европарламента и бундестага. Даже американские СМИ называют преследование Ассанжа нарушением первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова. В прессе подсчитывают, сколько раз Трамп одобрительно отзывался о WikiLeaks после публикации компромата на Хиллари Клинтон.
Пока Джулиан Ассанж дожидается следующего суда в тюрьме, в западной прессе началась кампания по его дискредитации. В испанскую газету El Pais передали записи камер видеонаблюдения внутри посольства Эквадора, на одной из которых видно, как Ассанж пытается прокатиться на скейтборде в своем кабинете.
На другой, согласно предложенному описанию, основатель WikiLeaks конфликтует с охранником посольства, который пытается выставить за дверь его гостей. В процессе спора в руках у Ассанжа появляется фотоаппарат, он начинает вести съемку. Газета пишет, что для разрешения конфликта в итоге пришлось вызывать посла.
Круглосуточное наблюдение за основателем WikiLeaks вела частная испанская фирма, она же занималась охраной посольства до 2017 года. Кроме этих записей и фотографии с грязной посудой на кухне, пока ничего существенного предъявит не смогли.
Но президент Эквадора Ленин Морено, который 11 апреля сдал Ассанжа британским властям, теперь обвиняет его еще и в шпионаже.
"К сожалению, условия, предоставленные посольством Эквадора в Лондоне с разрешения предыдущего правительства, используются для вмешательства в дела других государств. Мы не допустим того, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа", — заявил президент Эквадора.
Морено отрицает, что он мстит Ассанжу за публикацию материалов, изобличающих коррупционные связи его семьи, в том числе с английскими компаниями.
В прессу также попали личные фотографии президента, на одной из них он угощается лобстерами. В окружении Морено считают, что компромат выложил WikiLeaks. Бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа утверждает, что нынешняя администрация сдала Ассанжа в обмен на четырехмиллиардный заем МВФ, который лоббировали Соединенные Штаты Америки.
"С приходом к власти президента Ленина Морено, посольство Эквадора все больше стало походить на камеру одиночного заключения", — заявила защищающая Ассанжа адвокат Дженнифер Робинсон.
"Только представьте себе: он находился в очень маленькой комнате, где везде камеры. И это продолжалось семь лет!" – отмечает правозащитница Трейси Вустер.
Леди Трейси Вустер была одним из поручителей Ассанжа, когда в 2010 году его выпустили под залог из английской тюрьмы. Отданные за него деньги, она, естественно, потеряла, но никаких сожалений по этому поводу у нее нет.
"Это удивительный человек. Он очень умен и абсолютно точен в своих суждениях. 100 процентов из того, что когда-либо публиковал, — это правда", — уверена Трейси Вустер.
Лидер оппозиции Джереми Корбин категорически против того, чтобы Ассанжа выдавали США.
"Я выступал против экстрадиции Ассанжа в США, поскольку я убежден, что WikiLeaks рассказали нам правду о том, что на самом деле происходило в Афганистане и Ираке", — подчеркивает лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
В американской администрации сейчас пытаются выработать линию поведения в отношении ареста Ассанжа. Когда-то Трамп с удовольствием цитировал WikiLeaks, но на прошлой неделе вдруг заявил, что ничего не знаю об этом сайте. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент просто пошутил.
"Мы единственные, кто отнесся ко всему этому процессу серьезно, и делает что-то, чтобы решить проблему", — заверила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Журналист Даниэль Эллсберг известный своими разоблачениями военных преступлений США во Вьетнаме призвал американские власти еще раз подумать, прежде чем добиваться выдачи и суда над Ассанжем.
"Им надо абстрагироваться от всего личного и негативного, что они испытывают к Ассанжу и понять, — все выдвинутые обвинения против него будут восприняты как обвинения против всех, кто занимается журналистскими расследованиями", — подчеркивает военный аналитик Дэниэль Эллсберг.
Американский телеканал MSNBC, наоборот, решил посмеяться над основателем WikiLeaks, который в итоге оказался в тюрьме.
WikiLeaks опубликовал видео, на котором кот Ассанжа смотрит по телевизору, как вытаскивают из посольства его хозяина. "Они воссоединятся на свободе" — написано в комментарии.
Но о скором освобождении Ассанжа речи пока нет. В Англии ему грозит до года тюрьмы за нарушение условий залога. Неизвестно, чем и когда завершится тяжба по поводу его экстрадиции в США. И, наконец, еще не сказала своего слова прокуратура Швеции, где сейчас думают о том, чтобы вновь поднять обвинения его в совершении преступлений сексуального характера.
Ранее по теме
-
Катался в трусах на скейте и ругался с охраной: почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа11 часов назад
-
Трамп дистанцировался от WikiLeaks23 часа назад
-
Ассанжа продали американцам1 сутки назад
-
WikiLeaks опроверг публикацию "секретов всего мира" в ответ на арест Ассанжа1 сутки назад
-
Ассанж готов сотрудничать со шведской юстицией1 сутки назад
-
Отец Ассанжа попросил власти Австралии вернуть сына на родину1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чубайс рассказал, почему во всем виноват
- "Тебе нема": Порошенко провел дебаты сам с собой
- Алла Пугачева отмечает юбилей
- Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
- Почему эквадорские дипломаты устали от Ассанжа
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Россиян с низкой зарплатой не освободят от НДФЛ, в РТК открестились от слухов
- Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
- Австралийский СПГ: кто на новенького?
- Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
- Обновленная Lada Granta получила тайные доработки
- Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS "спалили" до премьеры
- В России назвали самые популярные подержанные иномарки 2019 года
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Две чашки кофе в день могут провоцировать рак легкого
- Ученые доказали, что витамины в добавках не работают
- Как попытки отбеливания разрушают зубы
- Обезжиренное или цельное: какое молоко полезнее на самом деле
- Сладкое не помогает думать и не улучшает настроение
Вести в 20.00
-
Звезды становятся ближе
- Порошенко и Зеленский едут на смотрины
- Оправдан орнитолог, попавший под суд за спасение птиц
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?