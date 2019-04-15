Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни. Известному по выступлению в России и НХЛ нападающему было 42 года.

Воспитанник новосибирского хоккея Дмитрий Набоков играл за московский клуб "Крылья Советов". В 1996 году он уехал в Северную Америку. Набоков играл за клубы НХЛ "Чикаго Блэкхоукс" и "Нью-Йорк Айлендерс". Затем он вернулся на родину и выступал "Ладу", новокузнецкий "Металлург", "Сибирь", "Молот", ХК МВД, московское "Динамо" и "Трактор".

В 2008 Дмитрий Набоков уехал в Финляндию. Последним клубом в карьере хоккеиста был австрийский "Дорнбирн".