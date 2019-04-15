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15 апреля 201922:27

Военный прокурор сбежал с Украины из-за дела "Укроборонпрома"

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook. Дело в том, что именно Матиос передал журналистам сведения о хищениях в оборонной сфере, в которых замешаны сам Порошенко и его друзья — отец и сын Свинарчуки.

А еще обнародовал видео пьяного сына президента Украины, напоминает телеканал "Россия 24". Именно противостояние с Порошенко якобы заставило Матиоса бежать с Украины до второго тура президентских выборов. При этом Василий Крутчак подчеркнул, что Зеленский или Коломойский Матиоса преследовать не будут, так как "они предателей не покупают".

"И встает вопрос: кто из тех, что остались из военной прокуратуры, будет отвечать за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов, и кто первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры", — написал на своей страничке в Facebook украинский журналист Василий Крутчак.

Куда бежал Анатолий Матоис пока неизвестно. Но в Главной военной прокуратуре Украины сообщение о побеге Матиоса опровергли, заявив, что он только что подписывал документы.

На Украине разгорелся коррупционный скандал. С 2016 года сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300 процентов. Сумма хищений оценивается в 9 миллионов 200 тысяч долларов. Запчасти для военной техники злоумышленники якобы покупали в России и контрабандой доставляли на Украине, либо закупали на складах воинских частей в самой же Украине.

Кремль не располагают сведениями о какой-либо контрабанде запчастей для военной техники на Украину, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, это абсурд.

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