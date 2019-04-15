В США мужчина подал в суд на родителей за то, что те выкинули его коллекцию порно

Житель американского штата Мичиган подал в суд на своих родителей за то, что они выкинули несколько принадлежавших сыну ящиков с порнографией и секс-игрушками. Мужчина утверждает, что в его коллекции были редкие экземпляры. Он оценил нанесенный ему ущерб в 86 тысяч долларов, сообщает Fox 17.

Неназванный американец временно переехал к родителям в Мичиган в 2016 году после развода. Спустя десять месяцев он перебрался в новый дом в штате Индиана. Родители перевезли вещи сына в новый дом, но когда тот распаковал коробки, оказалось, что коллекция порно пропала.

По словам истца, мама с папой выкинули 12 коробок с фильмами для взрослых и две – с секс-игрушками.

В переписке с сыном отец заявил, что сделал это ради его же блага.

"Я поступил бы так же, если бы нашел у тебя наркотики", — отметил мужчина.

Папа напомнил сыну, что того выгнали из школы и колледжа за торговлю порнографией.

Как бы то ни было, обиженный сын желает взыскать с родителей крупную сумму денег за нанесенный ему ущерб. Местной полиции, похоже, придется принять заявление мужчины, потому что он подал в участок более 40 заявлений на маму и папу.