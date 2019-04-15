Великий футболист Пеле выписан из больницы

Эдсон Арантес до Насименто, более известный как Пеле, выписан из больницы и вернулся домой. В субботу 78-летнему Королю футбола была проведена операция по удалению камня из мочеточника.

Первые признаки болезни проявились у трехкратного чемпиона мира еще во время пребывания в Париже, где он провел около недели в клиники. После возвращения на родину Пеле был помещен в одну из клиник Сан-Паулу, где ему удалили камень из мочеточника.

Операция прошла успешно. Через два дня после хирургического вмешательства Король футбола был выписан из клиники.

Пеле считается величайшим футболистом всех времен. Бразилец — единственный футболист, трижды становившийся чемпионом мира — в 1958, 1962 и 1970 годах.