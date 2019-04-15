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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 16 минут назад
Нотр-Дам-де-Пари может быть полностью уничтожен огнем
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что нельзя исключить риска полного разрушения горящего Собора Парижской Богоматери (ФОТО). Ранее представители пожарных служб заявляли, что не уверены в том, что смогут взять распространение пожара под свой контроль.
В Службе гражданской обороны Франции уточнили, что ведущие борьбу с огнем пожарные не могу сбрасывать воду на пылающий собор, так как это может привести к обрушению всего здания. В настоящее время 40 пожарных предпринимают все возможное для того, чтобы потушить пламя, передает "Интерфакс". Кроме того, они эвакуируют из объятого пламенем Собора Парижской Богоматери предметы искусства, наиболее ценные из которых решено перевезти в расположенное неподалеку здание мэрии Парижа. Ректор собора особо отметил что среди спасенных реликвий – одна из величайших ценностей, почитаемая как Терновый венец, возложенный на голову Иисуса Христа перед распятием.
Заместитель главы Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви протоиерей Николай Балашов отметил, что охвативший один из главных символов Парижа пожар стал причиной великой утраты, и скорбь по ней сближает православных и католиков. Он напомнил, что на Западе понедельник, 15 апреля — первый день Страстной недели. "Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями", — подчеркнул он.
В свою очередь, временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти сообщил, что в Ватикан с глубоким прискорбием следит за пожаром, разорившим Собор Парижской Богоматери. По его словам, Святой престол шокирован и глубоко опечален ужасной новостью и выражает солидарность и близость католикам во Франции и жителям Парижа, а также молится за пожарных, которые делают все возможное в возникшей драматической ситуации.
Как сообщалось, пожар в Соборе Парижской Богоматери возник на его верхних уровнях около 20 часов по московскому времени. По предварительным данным, его причиной могли стать проводимые в храме реставрационные работы. Спустя несколько минут после возгорания рухнули верхняя часть шпиля и часы собора, сейчас здание продолжает гореть, передает ТАСС.
На протяжении столетий Собор Парижской Богоматери является одним из самых известных сооружений как Парижа, так и всей Европы, он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.
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