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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 15 минут назад
Девять веков истории: Собор пережил катаклизмы, войны и революции
Катастрофа мирового масштаба — так называет пресса этот пожар. Чем известна достопримечательность, которой уже почти лишилась столица Пятой республики?
Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари, символ Франции, Кафедральный собор архиепархии Парижа, находится в самом центре столице Франции на острове Сите. Это один из самых известных готических соборов Европы.
Толпы туристов со всего мира стремятся в Париж, чтобы войти внутрь собора, полюбоваться витражами, поклониться христианским святыням. Подняться на крышу, увидеть вблизи химеры и горгульи, которые украшают водостоки и карнизы. Французские и не только художники бесконечно писали собор со всех точек. Одна из лучших картин с изображением собора принадлежит кисти Альбера Марке "Дождливый день в Париже", на ней зеленоватая вода Сены и характерный силуэт с двумя башнями.
Средневековые соборы строили долго, возведение прерывалось на время войн или кризисов. Нотр-Дам де Пари возводили в 1163-1345 годах, начали с алтарной части, далее многое меняли или добавляли. В начале хотели закончить две башни шпилями, потом от этого отказались. Главными создателями считаются зодчие Жен де Шель, и Пьер де Монтрей, руководившие работами в 13 веке. Собор имеет все характерные черты ранней или стрельчатой готики 12 века Это стиль переходный от романского к готическому. Мощный и величественный фасад разделён по вертикали на три части пилястрами, а по горизонтали — на три яруса галереями, при этом нижний ярус, в свою очередь, имеет три глубоких портала: портал Страшного суда, портал Богородицы и портал св. Анны. Над ними идёт Галерея Королей с двадцатью восемью статуями.
В начале 18 века архитектор Робер де Кот переработал пространство перед главным алтарем.
Нотр-Дам де Пари пережил все главные события Франции. Во время Французской революции Собор объявили храмом разума, а потом Робеспьер распорядился обезглавить все статуи королей. Собор вновь вернули церкви и освятили в 1802 году. Здесь короновался Бонапарт вместе со своей супругой.
В 1831 году великий писатель Виктор Гого опубликовал свой роман "Собор Парижской богоматери", его действие происходило в 15 веке, главными героями стали Квазимодо, горбун, звонарь собора, цыганка Эсмеральда и капитан королевских стрелков. Но главным героем был конечно сам собор. В 19 веке Нотр-Дам де Пари собирались снести, либо модернизировать. Роман Гюго фактически сохранил собор, способствовал возникновению волны интереса к готическим памятникам. Вскоре началась реставрация, которая длилась 23 года, архитектор Виолле ле Дюк придумал сделать галерею химер на верхней площадке у подножия башен. К этому времени сохранились не все удивительные витражи, которые средневековые мастера создавали из неровного сверкающего стекла. Постройки, примыкавшие к собору, в эти годы снесли – чтобы открыть фасад Нотр-Дам де Пари. Заново добавили тогда реставраторы и дубовый крытый свинцом шпиль высотой в 96 метров, вместо разобранного в конце 18 века. Основание шпиля окружали бронзовые фигуры апостолов и символы евангелистов.
И сейчас богослужения совершаются здесь регулярно, в будние дни и субботы ежедневно проходят четыре мессы, и пять в субботу, часть проходит в главном алтаре, часть в капеллах. Величественный собор служил местом проведения королевских бракосочетаний, коронаций и похорон. Здесь начался суд по реабилитации Жанны д'Арк. 9 мая 1945 года кардинал Сюар встречает в соборе генерала де Голля, членов правительства и послов СССР, Великобритании и США, на большом органе исполнили "Марсельезу" и "Те Деум". В 2015 здесь была проведена поминальная месса по жертвам терактов.
В 1239 году Людовик 9 передал в собор терновый венец Иисуса Христа, который до 1063 был на горе Сион, а затем в Константинополе. Эта величайшая святыня некоторое время была в Сен-Шапель, святой часовне рядом, на острове Сите. Позднее венец вернули в сокровищницу Нотр-Дам де Пари.
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