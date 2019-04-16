Пожар в Нотр-Дам: появилась надежда на возможность восстановления собора

Представители пожарных служб Франции сообщили, что, скорее всего, конструкции Собора Парижской Богоматери удалось спасти от полного разрушения. Пожарным удалось добиться снижения интенсивности огня и спасти обе колокольни, тушение пожара продолжается. По данным СМИ, во время тушения огня один пожарный получил серьезные травмы.

Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес подчеркнул, что благодаря действиям пожарных интенсивность возгорания снизилась, и уже можно считать, что структура здания, в частности, северная колокольня, спасена от разрушения. По его словам, для локализации огня потребуется еще не менее трех-четырех часов.

Возгорание в Соборе Парижской Богоматери (ФОТО) возникло накануне вечером – около 20 часов по московскому времени, напоминает ТАСС. Огонь вспыхнул на верхних ярусах храма и мог быть вызван проводившимися там ремонтными работами. В результате сильнейшего пожара обрушились верхняя часть шпиля собора, знаменитые часы и большая часть кровли. Большую часть хранившихся в Соборе Парижской Богоматери реликвий, в том числе, Терновый венец Иисуса Христа, а также произведений искусства удалось спасти.

Сбор средств на восстановление Нотр-Дам де Пари начнется уже во вторник. Официальный представитель Фонда наследия сообщил, что будет проведена национальная кампанию, сайт Фонда будет доступен для перевода средств уже 16 апреля.