Эммануэль Макрон: торжественно обещаю вам, что мы восстановим собор

Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен. Президент Франции прибыл к собору уже второй раз за ночь, и обратился к нации с речью.

"Благодаря всеобщей вовлеченности, вовлеченности пожарных служб – худшего удалось избежать. Даже несмотря на то, что битва не выиграна до конца. Ближайшие часы будут очень тяжелыми. Но благодаря смелости пожарных, основные башни и фасад не будут разрушены. Все мои мысли этим вечером о католиках Франции и всего мира. В особенности в эту святую неделю. Я знаю, что они чувствуют и что мы все чувствуем вместе с ними. Я торжественно обещаю вам, что мы восстановим собор. Все вместе. С завтрашнего дня начнется сбор средств, как во Франции, так и вне ее границ", — цитирует президента Макрона телеканал "Россия 24".