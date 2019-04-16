В Мордовии врач по ошибке застрелил подростка
В Мордовии задержан мужчина, застреливший из проезжающей машины 15-летнего школьника. Убийцей оказался главный врач ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" Игорь Горячев. Мужчина признался, что в темноте, заметив недалеко от обочины какое-то движение и шум, принял ехавшего на мотоцикле подростка за дикое животное, сообщает РИА Новости.
Разглядывать свою добычу охотник не стал. Предположительно, услышав крики людей, он понял, что попал не в зверя, а получивший огнестрельное ранение школьник умер на глазах своей несовершеннолетней знакомой. С места происшествия 48-летний Заслуженный врач Республики Мордовия скрылся. По информации местных СМИ, поиски виновника смерти школьника велись почти сутки, рассматривались различные версии, в том числе конфликт, местной молодежи.
Спустя сутки Игорь Горячев сам явился в полицию. Правоохранителями было возбуждено дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство. Про погибшего подростка известно мало. По некоторым данным, его отец ранее возглавлял один из районов Мордовии.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Легендарный Нотр-Дам разрушен огнем
- Мажор устроил смертельное ДТП на Воробьевых горах
- Алла Пугачева отмечает юбилей
- Пляшет и поет: как Порошенко стал Зеленским
- Ассанж на скейте: новые видео из посольства
Самое читаемое
-
Приму московского театра изнасиловал поклонник
- Восемь дней поисков: один из пропавших мальчиков найден мертвым
- Муж-неудачник задушил жену-миллионершу. Видео
- Мамы устроили безобразную драку из-за столкнувшихся детей. Видео
- Известный актер умер под смех зрителей прямо на сцене
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Россиян с низкой зарплатой не освободят от НДФЛ, в РТК открестились от слухов
- Топ-10 регионов России по числу созданных рабочих мест
- Прогноз: рубль изучит первые пять уроков так и не состоявшегося пока Брекзита
- Австралийский СПГ: кто на новенького?
- Топ-10 самых чистых авиакомпаний в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Турбо, LED и барабаны: вся подноготная Renault Arkana для России
- Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
- Обновленная Lada Granta получила тайные доработки
- Новый внедорожник Mercedes-Benz GLS "спалили" до премьеры
- В России назвали самые популярные подержанные иномарки 2019 года
Недвижимость
-
Россиянам готовят дешевую ипотеку на частные дома
- Собянин хочет превратить Капотню в парк
- Под тюрьмой Алькатрас нашли секретный тоннель
- Коммунальщики устроили грязевую бурю
- Дети вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы
- В Москве появятся дома престарелых для животных
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли ржавые гвозди вызывают столбняк
- Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи
- Почему шатает при похмелье
- Побороть рак печени и кишечника поможет хмель
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?