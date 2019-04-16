В Мордовии врач по ошибке застрелил подростка

В Мордовии задержан мужчина, застреливший из проезжающей машины 15-летнего школьника. Убийцей оказался главный врач ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" Игорь Горячев. Мужчина признался, что в темноте, заметив недалеко от обочины какое-то движение и шум, принял ехавшего на мотоцикле подростка за дикое животное, сообщает РИА Новости.

Разглядывать свою добычу охотник не стал. Предположительно, услышав крики людей, он понял, что попал не в зверя, а получивший огнестрельное ранение школьник умер на глазах своей несовершеннолетней знакомой. С места происшествия 48-летний Заслуженный врач Республики Мордовия скрылся. По информации местных СМИ, поиски виновника смерти школьника велись почти сутки, рассматривались различные версии, в том числе конфликт, местной молодежи.

Спустя сутки Игорь Горячев сам явился в полицию. Правоохранителями было возбуждено дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство. Про погибшего подростка известно мало. По некоторым данным, его отец ранее возглавлял один из районов Мордовии.