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16 апреля 201902:15 Гуля Балтаева

Зельфира Трегулова о выставке Эдварда Мунка: "Событие невероятной уникальности"

Гуля Балтаева

Пока Музей Мунка в Осло закрыт до весны следующего года на реконструкцию, знаменитая коллекция самого известного норвежского художника гастролирует по всему миру. Но так, как в России, Мунка ещё не показывали нигде.

По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, "нынешняя выставка — событие невероятное". Шесть лет велись переговоры с норвежскими коллегами, которые "оказались невероятно щедры".

Уникальность московского проекта охотно подтверждает и господин Хендриксон, директор Музея Мунка, которому художник завещал две трети своих работ: "Это самая обширная выставка, которую мы когда-либо и где-либо представляли. И мы благодарны российским коллегам за радость, за возможность поработать с высокопрофессиональной командой".

64 живописных полотна, более 30 графических рисунков, 16 снимков, сделанных самим Мунком, наконец, легендарный "Крик" — его самая ранняя версия из четырех существующих. Одна из них была продана в Нью-Йорке за 120 миллионов долларов, а та, что привезли в Москву, настолько хрупкая, что не вывозилась за пределы Норвегии лет 20.

"Только особенные отношения с Третьяковской галереей заставили нас пойти на риск. Это очень, очень редкая возможность увидеть картину, — подчеркивает господин Хендриксон. — Сотрудничество с Третьяковкой для нас больше, чем один показ Мунка. Сейчас мы знакомим норвежцев с русской живописью, и это наиболее посещаемая выставка. Еще две — русское искусство XX века — покажем в новом здании музея".

Работы самого знаменитого норвежского живописца в нашей стране последний раз можно было увидеть уже в далеком 1982 году, в Эрмитаже, не считая пары графических выставок, устроенных Музеем изобразительных искусств. "Выходит, что "живого Мунка" не видело целое поколение, — замечает куратор нынешнего проекта Татьяна Карпова. — Спасибо государству Норвегии, выступившему гарантом и заменившему коммерческое страхование".

Первая партия билетов, выпущенных в продажу через Интернет, была раскуплена за день. Похоже, очередей не избежать и на этот раз.

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