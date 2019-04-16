Овечкин подрался со Свечниковым в матче Кубка Стэнли

В первом периоде 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз" произошла драка с участием двух российских хоккеистов. В поединке сошлись 18-летний нападающий "Каролины" Андрей Свечников и лидер "Вашингтона" Александр Овечкин.

Бой двух российских хоккеистов завершился победой Александра. После удара Овечкина Свечников оказался на льду. Оба участника драки получили по две минут штрафа.

Первый период принес успех "Хэррикейнз" 1:0. Счёт в серии пока 2:0 в пользу "Вашингтона".