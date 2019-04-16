Кубок Стэнли. "Каролина" разгромила "Вашингтон"

Сыгран третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли между "Каролиной Хэррикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз". Хозяева одержали крупную победу 5:0 и сократили отставание в серии 1:2.

Первый период выиграли "ураганы". Но главным событием 20-минутки стал кулачный бой между двумя российскими игроками – Андреем Свечниковым ("Каролина") и Александром Овечкиным ("Вашингтон"). Победу в этом единоборстве одержал Овечкин, отправивший молодого соперника в нокдаун. Свечников смог покинут лед с помощью партнеров.

Но "Каролина" преуспела в собственно хоккее. "Хэррикейнз" забросили две шайбы во втором периоде, и еще две – в третьем. В итоге крупная победа "ураганов" 5:0. Счет в серии стал 1:2. Следующий матч пройдет в ночь со среды на четверг на площадке "Каролины".