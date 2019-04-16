Рядом с домом Зеленского задержали людей с пулеметом

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook, что под Киевом рядом с коттеджным поселком, в котором находится дом кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сотрудники украинской полиции задержали группу вооруженных людей.

Антон Геращенко уточнил, что в машине задержанных на месте задних сидений был установлен крупнокалиберный пулемет ДШК с дальностью стрельбы более 3 километров, сообщают "Известия". В настоящее время полицией проверяется информация о том, почему эта группа находилась именно в этом месте.

О задержании предположительно вооруженной группы сообщил и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, но по его версии злоумышленники поджидали одного из криминальных авторитетов.

Как сообщалось, 31 марта на Украине прошли выборы президента страны. По результатам первого тура голосования кандидат Владимир Зеленский, лидер партии "Слуга народа", получил 30,24 процента голосов, действующий президент страны Петр Порошенко — 15,95 процента. Второй тур голосования состоится в следующее воскресенье, 21 апреля.