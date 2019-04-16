Выборы на Украине: кандидаты бегают друг от друга и от дебатов

На Украине готовятся ко второму туру выборов президента. До голосования меньше недели. А кандидаты пока так и не согласовали дату и время проведения дебатов. Порошенко настаивал на досрочной встрече — в минувшее воскресенье. Его оппонент на стадионе так и не появился.

Ещё одна встреча — в телестудии должна была якобы пройти накануне. В штабе Зеленского даже заявили, что представлять их кандидата будет экс-глава Минфина страны Александр Данилюк. Сам он не явился. Заявил, что против него готовят провокацию. Считает, что дебаты должны пройти, как и положено по закону, в пятницу перед днем тишины.

Действующий президент выступил с ещё одним предложением, отмечает телеканал "Россия 24". Хочет в этот день пообщаться дважды — сначала на стадионе, а потом всё-таки в студии.