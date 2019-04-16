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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 1 час назад

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16 апреля 201905:51 Анастасия Попова

Пожарные сообщили о ликвидации возгорания в Нотр-Даме

Французская газета Figaro сообщает со ссылкой на представителя парижских пожарных, что возгорание в Соборе Парижской Богоматери ликвидировано. В настоящее время ведется наблюдение за остаточными очагами пламени и охлаждение конструкций здания и строительных лесов.

Как сообщалось, после охватившего здание собора разрушительного пожара, в результате которого обрушился шпиль и часы, а также рухнула практически вся кровля, многие опасались за сохранность собранных в течение столетий уникальных произведений искусства и раритетов, в том числе, Тернового венца Иисуса Христа.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа на острове Ситэ, напоминает "Интерфакс". Он является символом французской столицы и одним из самых известных памятников в Европе. По предварительным данным, вспыхнувший в здании пожар связан с проводившимися на верхних уровнях здания реставрационными работами.

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